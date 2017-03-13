Edirne’de kaçak içki ve sigara operasyonu

EDİRNE’de polis ekiplerince kaçak içki ve sigara sattığı tespit edilen 2 kardeşe ait depo ve bir araçta yapılan aramada, hepsi gümrük kaçağı olmak üzere 9 bin 100 paket sigara ve 201 şişe içki ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Talatpaşa Mahallesi’nde M.A.’nın işyerinin deposunda çok sayıda kaçak içki ve sigara olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla depoya basın düzenleyen polis ekipleri 4 bin 370 paket sigara ve 201 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Polis ekiplerince genişletilen soruşturma kapsamında şüpheli M.A.’nın kardeşi M.A.’nın kullandığı otomobil, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi önünde durdurularak arandı. Araç içerisinde 4 bin 730 paket sigara bulundu. Ağabey- kardeş, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA