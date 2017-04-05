Edirne'de kurulan AVM, Yunanistan ve Bulgaristan'a da hitap edecek

Ali Can ZERAY/ EDİRNE,(DHA)EDİRNE'de Eroğlu Gayrimenkul tarafından, kurulan Erasta AVM, Yunanistan ve Bulgaristan'dan da gelenlerle günlük ortalama 10 bin, hafta sonu ise 35 bin ziyaretçi hedefliyor.

Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerine kurulan ve 13 Nisan'da açılışı yapılacak, Erasta AVM kentte 1500 kişiye yeni iş istihdamı sağlayacak. Toplam 210 milyon liralık yatırımla 100 bin metre alanda 35 bin metrekare kiralanabilir alanda 125 mağazanın olacağı alışveriş merkezinin tanıtımını yapan Eroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, "Eroğlu Gayrimenkul olarak alışveriş merkezi yatırımı yapacağımız lokasyonları seçerken bölgeye sağlayacağımız katma değeri ön planda tutuyoruz. 210 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz projemiz, doğrudan ve dolaylı olarak 1500 kişiye sağladığı iş imkanıyla istihdama da katkıda bulunacak. Erasta, Edirne'nin bölgeye yeni bir soluk getireceğine ve şehrin ekonomik gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz. Ziyaretçileri yerli ve yabancı birçok markayla buluşturacak Erasta Edirne, hem civar şehirlerden hem de Yunanistan ve Bulgaristan gibi sınır ülkelerinden trafik alacak" dedi.

"EDİRNE'YE ÇOK BÜYÜK KATKISI OLACAK"

Edirne Erasta Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Şahintürk, alış veriş merkezi için Yunanistan ve Bulgaristan'da tanıtım çalışması yapacaklarını belirterek, kente gelen ziyaretçi sayısının artacağını ve küçük esnafa da katkısı olacağını söyledi. Şahintürk, AVM'nin Edirne'ye çok büyük katkısı olacağını ifade ederek, "Diğer tecrübelerimiz bunu göstermiştir. Sokak parakentecilerinin cirosu artmıştır. Özelikle bizi çevreleyen Yunanistan ve Bulgaristan'dan ziyaretçilerin bize gelmesi AVM içerisinde olmayan parakenteciler de faydalanıyor olacaktır" dedi.

Eroğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, pasta keserek alışveriş merkezinin kentte hayırlı olmasını diledi.

DHA