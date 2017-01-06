Edirne'de okullara 'kar tatili' (5)

TEKİRDAĞ'DA KAR ULAŞIMI AKSATTI

Tekirdağ kent merkezinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok araç yolda kalırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü kentte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurduğu kriz masasından karla mücadeleye devam ediyor. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tekirdağ Malkara ile Tekirdağ- Hayrabolu karayolunda birçok ağır taşıtın yollarda kaldığını ve yolda kalan araçları çekiciler yardımı kurtarma çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalıştı. Emniyet ekipleri de Tekirdağ'dan geçip Malkara, Keşan ve Muratlı istikametine gidecek araçların zincirsiz gitmelerine izin vermedi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

ŞARKÖY'DE TİPİ ETKİLİ

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde kar yağının yanı sıra tipi deniz ve kara ulaşımında aksamalara neden oldu. Şiddetli fırtına nedeniyle bir çok şilep ve tanker Şarköy ve Mürefte açıklarında demirledi. Otobüs firmaları da yoğun yağış ve tipi nedeniyle seferlerini iptal etti. Şarköy kaymakamı Hamdi Üncü, karla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Trafik ekiplerimiz Şarköy girişinde Malkara ve Gelibolu istikametine giden araçları zorunlu olmadıkça göndermiyor. Büyükşehir belediyesi ve karayolları ekipleri iş makineleriyle yolları ulaşıma açıyor. Fakat kar tipi şeklinde yağdığından yolar kar yığılması olduğundan kapanıyor" dedi.

Ruhan YALÇIN- Nuri ÇAĞLAR/TEKİRDAĞ, (DHA)

DHA