Edirne’de sahte vekaletle arsa satışına 5 tutuklama

EDİRNE’de, sahte vekaletle arsa satışı yapmaya çalıştığı iddia edilen 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte vekaletname ile arsa satışı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, Edirne D-100 Karayolu kenarında bulunan 4 milyon lira değerindeki 4 bin metrekarelik arsanın sahte vekaletname ile Edirne Tapu Sicil Müdürlüğü’nde ismi açıklanmayan bir kişiye 1 milyon 800 bin lira karşılığı satışı yapılacağı sırada harekete geçti. Polis, Edirne Tapu Sicil Müdürlüğü’nde bulunan şüpheliler F.D., C.Ö., S.Ş., H.Ö., E.G.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, sahte vekaletname ile arsa satışı olayını organize ettikleri tespit edilen B.A. ve A.C.’yi de kısa süre içerisinde yakaladı. 7 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. S.Ş. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken; F.D., C.Ö., E.G., B.A. ve A.C. ‘Kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak resmi belgede sahtecilik suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA