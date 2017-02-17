Edirne'de silahlı ve baltalı kavgaya 8 tutuklama

EDİRNE'de, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tabanca, balta ve palanın kullanıldığı kavgaya karışanlardan gözaltına alınan 29 kişiden 8'i tutuklandı.

Edirne'de Mithatpaşa Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasındaki kavga, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgaya karışanlardan önce 7 kişi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Şüphelilerin sorguları sürdüğü sırada Edirne Emniyet Müdürlüğü binası karşısında bekleyen tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Polisin havaya ateş ederek müdahale ettiği kavgada 5 kişi hafif yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 22 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Her iki kavgaya da karışan 29 şüphelinin araç, işyeri ve ikametlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve fişek, balta ile pala ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 29 şüpheliden 19'u adli kontrol koşuluyla olmak üzere 21 kişi serbest bırakılırken, A.Y., M.K., C.B., H.Ç., M.E.T., O.K., S.K. ve A.A. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA