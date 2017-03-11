Edirne’de suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

EDİRNE’de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 16 tabanca, kılıç, muşta, senet ve bıçaklar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte otopark işleten ve hurdacılık yapan bir grubu 3 ay önce takibe aldı. Şüphelilerin tüm hareketlerini izleyen Asayiş Şubesi, önceki gün operasyon için düğmeye bastı. Adresleri belirlenen şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda değişik çap ve modellerde 16 tabanca, 3 adet Kılıç, 1 adet G3 şarjörü, biri sustalı 7 bıçak, kasatura, Muşta, kelepçe, 326 adet tabanca mermisi 85 bin 995 lira, 100 euro ve 20 Bulgar levası ele geçirildi. Ayrıca tefecilikte kullanıldığı belirlenen 314 sözleşme, senet ve tapu senedi, 'açık hat' tabir–edilen kullanıma hazır ve başkaları adına alınmış 31 GSM hattı, 17 telefon, 13 tablet ve bilgisayar ile 28 depolama cihazı bulundu.

ASAYİŞTEN ‘ORGANİZE’ OPERASYON

Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne götürüldü. Ayrıca şüphelilerin suçta kullandığı belirlenen 2’si lüks otomobil ve 1 çöp kamyonuna da el konuldu. Operasyonda kapsamında işlettikleri otoparklarda polis ekiplerince mühürlendi. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma, örgüt faaliyetleri çerçevesinde suç işleme, nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı tehdit, tefecilik, silah sağlama – silah ticareti yapmakla suçlanıyor.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında 38 adreste ve 2 avukatlık bürosunda arama yapıldı. Edirne’nin yanı sıra Sivas’ın Kangal İlçesi’nde 2 adreste aramalar yapılırken, firar ettiği tespit edilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma sürüyor.

DHA