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Edirne Haberi: Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

22:378 Mayıs 2017
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Edirne'de uyuşturucu operasyonu
Edirne'de uyuşturucu operasyonu

TÜRKİYE genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında Edirne'de bazı ev ve iş yerlerine baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü 81 ilde başlatılan operasyonlar kapsamında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik belirlenen 14 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 13 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan aramalarda 187 gram bonzai, 25 uyuşturucu hap, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1675 lira, 1 kuru sıkı tabanca, 20 cinsel içerikli hap ele geçirildi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.F ve K.Z tutuklandı, H.Y ‘nin ise gözaltı işlemleri sürüyor.
Operasyonların devamında 120 polis memurunun 11 noktada yürüttüğü çalışmada 501 kişi sorgulandı, 169 araç ve 27 iş yeri arandı. Aramalarda 1 el yapımı tabanca, 1 kesici alet, 3 yivsiz av tüfeği, 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

DHA

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