Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

EDİRNE ve Keşan Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 6’sı tutuklanırken, 26 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik 3 aydır sürdürdüğü teknik takip sonucu Çorlu, Keşan ve İpsala ilçelerinde 20 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 50 gram eroin, 10 gram kokain taşı, 135 tabanca mermisi, 2 dürbün, 1 sustalı bıçak ve uyuşturucu içmekte kullanılan düzenekler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 32 kişiden işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Gülin Kılıç (25), İmdat Ercever (23), Mansur Kısa (26), Serhat Kısa (27), Yunus Utun (22) ve Tolga Korkmaz (20) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Diğer 26 şüphelinin Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorguları sürerken, operasyon kapsamında O.T. isimli şüpheli firari olarak aranıyor.

DHA