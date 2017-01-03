Edirne'de yoğun sis

EDİRNE'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle süs havuzlarının buz tuttuğu kentte, Selimiye Camii ve tarihi eserler, yoğun sis arasında gözden kayboldu.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisindeki Edirne'de yoğun sis günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafikteki araçlar yavaş ilerledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentteki süs havuzları buz tutarken, yoğun sis nedeniyle Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, Meriç ve Tunca nehirleri de gözden kayboldu.

DHA