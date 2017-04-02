Edremitli girişimcilerin hedefi keçi sütlü doğal sabun

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde 2.5 yıl önce 20 keçi ile çiftlik kuran 36 yaşındaki Cansu Cansunar ve arkadaşı 36 yaşındaki Ozan Ektik, damızlık sayılarını 100'e çıkardı. Yeni doğan yavruları satmaya başlayan girişimciler, süt ve peynir üretimi yaparken; hedeflerinin keçi sütlü sabun imal etmek olduğunu söyledi.

Kimyager Cansu Cansunar ve gıda mühendisi Ozan Ektik, Zeytinli Mahallesi'nde, banka kredisiyle 2.5 yıl önce 'Saanen' ırkı keçilerin bulunduğu bir çiftlik kurdu. AVM'lerde mağaza işletmeciliği yapan, kalabalıklardan yorulunca böyle bir yatırıma yönelen genç girişimciler, 20 keçiyle işe başladı. İlk yılın sonunda keçi sayısı 40'a ulaştı. Genç girişimciler, 2.5 yılın sonunda 100'ü dişi, 2'si damızlık olan sürünün sahibi oldu.

ÖZVERİ VE EMEK İSTİYOR

Son doğan yavruları sattıklarını söyleyen Cansunar, çiftliklerini daha fazla büyütmeyi düşünmediklerini söyledi. Cansunar, şöyle konuştu:

"2005-2006 yıllarında beraber okumuştuk. Daha sonra çeşitli mağazalarda çalıştık. Ben bölgeye yerleştim. Bir gün buluştuğumuzda böyle bir çiftlik açmayı düşündük. Sakin bir hayat istiyorduk. Bu hayalimizi gerçekleştirdik" dedi. Çiftlik için yaklaşık 1.5 yıl ön araştırma yaptıklarını belirten Cansu Cansunar, süt verimindeki kalite ve fazla olması nedeniyle bu işe başlamaya karar verdiklerini söyledi. "Başlamak bitirmenin yarısıdır" diyerek yola koyulduklarını söyleyen Cansunar, "İlk başta 20 keçiyle başladık. Saanen keçileri yıllık ortalama 1.9 civarı yavru verir. Bu yavru alma ortalamasıyla, iyi damızlık ve tekelerle sürünüzü 2-3 sene içerisinde 2 katına, 3 katına çıkarma şansınız çok yüksek. Sürümüzü çok büyütmeyi düşünmüyoruz. Mevcut sürümüz bizim için yeterli. Dışarıdan süt almıyor ve vermiyoruz. Keyifli bir iş oldu bizim için. Özveri ve emek istiyor. 10 ay gibi bir sağmal süreleri var. Bu süre boyunca aynı sütü elde edebiliyorsunuz. Bir keçinin yıllık süt verimi 750 litre. Yani 300 gün sağdığımızı varsayarsak günde 2.5 litre civarı süt verebilen bir hayvan. Sürünün içinde 2- 4 litre süt veren hayvanlar var. Önemli olan yüksek verimli hayvanlardan yeni yavrular alarak sürünüzü daha iyi bir seviyeye getirmenizdir."

"ANNE SÜTÜNE EN YAKIN SÜT"

Keçi sütünün en dikkat çekici özelliğine değinen Cansunar, "Anne sütüne en yakın süt olma özelliğidir. Normal inek sütüne göre protein miktarı 3 kat fazladır, yağ oranı da yüksektir. Bizim bir de işletmemizdeki artımız, sütten kesinlikle yağ alma işlemi uygulamayız. Süt keçiden çıktığı gibi tüketiciye ulaşır" diye konuştu.

KANSER HASTALARININ TERCİHİ

Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunu Ozan Ektik ise 5 yıl faizsiz olarak kullandıkları girişimci kredisiyle çiftliği kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Günlük 250-300 litre kadar bir süt üretimimiz var. Yıllık 12-13 ton kadar peynir üretimimiz mevcut. Anne sütüne alışamayan ya da sütü az gelen anneler ile kanser hastaları ağırlıklı olarak bu sütü tercih ediyor. Yaşlılar ve kemik erimesi olanlar da keçi sütünü tercih ediyor. Farklı olarak bir de keçi sütlü sabun üretme çalışmalarımız var. Bir sabun firmasına sütümüzü verdik ve numunelerimizi bekliyoruz. Türkiye'de keçi sütlü sabun üretimi olsa da ağırlıklı olarak yurtdışına verilmekte. Biz bu pazara girerek tamamen yurtiçine satış yapmayı hedefliyoruz. Yakın bir zamanda bu ürünün satışına başlayacağız."

DHA