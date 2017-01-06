Edremit'te kuvvetli yağmur ve lodos (2)

EVLERDE SU BASKINI

Balıkesir'in Edremit İlçesi merkezinde etkili olan sağanak yağmur yüzünden bazı evleri su bastı. Tuzcumurat Mahallesi 142 Sokak'ta oturan tek çocuklu Şener Kumuldak (40) ve Nogay Kumuldak (38) çiftinin evi, tuvaletten çıkan lahım sularıyla doldu. Şener Kumuldak, evin kullanılmaz hale geldiğini söyledi. Sabahtan itibaren evin tuvaletlerinde atık su çıktığını söyleyen Kumuldak, sızıntının bir türlü kesilemediğini ifade etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekiplerinin geç geldiğini öne süren Kumuldak, "Pis lağım suları evimizin her yerine doldu. Bizim günahımız ne Bütün emeklerimiz heba oldu. Eşimle zor şartlar altında evlendik. Tam düzenimizi kurmaya başlamıştık ki bu felaket başımıza geldi. Bizi geçtim 2 yaşında çocuğumuz da bu kışta perişan olacak. Eşyalarımız kullanılmaz hale geldi" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan karısı Nogay Kumuldak ise "Sabahtan beri ev temizliyoruz. Bir türlü sorun giderilemedi. Sular artarak girmeye devam ediyor. Tüm eşyalarımız su içinde, mahallenin tüm lağım suyu evimizin içine doldu. Eşyalarımız kullanılamaz halde. 2 yaşında küçük bir kızım var, biz şimdi ne yapacağız Daha yatak odası takımımızın taksitini ödüyorduk. Eşim ekonomik nedenlerden dolayı işsiz kaldı. Bize bu soğukta bir yardım eli, iş kapısı açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

DHA