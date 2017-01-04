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Balıkesir Haberi: Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
12:524 Ocak 2017
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Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Edremit'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Polis ekipleri, dün saat 10.00 sıralarında, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak İbrahimce Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona narkotik köpekleri de katıldı. Yapılan aramalarda, 408 uyuşturucu hap, 41.1 gram bonzai, 600 gram esrar ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2'si yaşı küçük 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

DHA

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