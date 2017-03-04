Efkan Ala halasının cenaze törenine katıldı

İÇİŞLERİ eski Bakanı Efkan Ala, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde halası Rukiye Ala'nın cenaze törenine katıldı.
İçişleri eski Bakanı Efkan Ala’nın halası 80 yaşındaki Rukiye Ala, dün sabah yaşlılığa bağlı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rukiye Ala için bugün ikindi namazının ardından Ali Molla Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Efkan Ala'nın yanı sıra Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Rukiye Ala, aile mezarlığında toprağa verildi.
DHA