Efkan Ala: Türkiye için 1.7 milyar Müslüman dua ediyor

AK Parti Bursa Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, İslam ülkeleri arasında ilgiyle izlenen, gıpta ile takip edilen Türkiye'nin başarılı olması için yer yüzündeki 1.7 milyar Müslümanın dua ettiğini söyledi.

Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve yönetim kurulu üyeleriyle parti binasında bir araya gelen Efkan Ala, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasındaki önemini anlattı. Efkan Ala, şunları söyledi:

"Bizim fiziki coğrafyamız 780 bin kilometrekare olabilir ama bizim gönül ve inanç coğrafyamız, hele hele mesaj coğrafyamız yeryüzünün tamamıdır. Türkiye'nin gidişatı, siyasi irade üzerindeki vesayet kalkacak. Bu değişiklik milletimiz tarafından kabul görürse, millet, cumhuriyet ve demokrasi karlı çıkacak. Zararlı çıkacak olanlar kimler statükolar. Daha söyleyecek sözlerimiz var onları propaganda dönemi başlayınca meydanlarda vatandaşlarımıza söyleyeceğiz, paylaşacağız."

Efkan Ala, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

DHA