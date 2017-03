Ege’nin Öncü Kadınları kitabı İngiltere Başbakanı’na hediye edildi

Gazeteci- yazar Ayçe Bükülmeyen’in Ege’de ilkleri başarmış kadınları konu alan ‘Ege’nin Öncü Kadınları’ adlı kitabı İngiltere’de büyük ilgi gördü. Hürriyet Gazetesi’nin Ege eki yazarı, gazeteci Ayçe Bükülmeyen İngilizce’ye de çevrilmiş olan kitabını Başbakanlık konutuna giderek İngiltere Başbakanı Theresa May’e hediye etti.

DÜNYA TÜRK KADINI HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLSUN

Ege’de ilkleri başarmış kadınları konu alan ‘Ege’nin Öncü Kadınları’ adlı kitabının tanıtımı için Londra’da bulunan Hürriyet Gazetesi’nin Ege eki yazarı Ayçe Bükülmeyen, İngilizce’ye de çevrilmiş olan kitabını İngiltere Başbakanı Theresa May’e hediye etti. Londra merkezli Egeli Kadınlar Derneği’nin davetine katılan gazeteci Bükülmeyen, İngiltere’de Başbakanlık konutu önünde DHA muhabiri Aynur Tattersall’un sorularını yanıtladı.

Bükülmeyen, İngilizce’ye de çevrilmiş olan kitabının Londra’da büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, kitabını dünyanın önemli bir ülkesindeki kadın başbakana hediye etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kitabının sadece Ege’nin öncü kadınları değil Türk kadınını ve başarısını temsil ettiğini ifade eden Bükülmeyen, “ Egenin öncü kadınları aslında Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmiş onbeş kadının hikayesi… İlham verici hikayeler, güçlü kadınlar, ilkleri gerçekleştirmiş, azimli, çalışkan toplumu dönüştüren kadınlar bunlar. Bu kitap ve belgeseli büyük ilgi gördü. Çok mutluyum. Londra’da birkaç dernek, birkaç sivil toplum kuruluşu benimle bağlantıya geçti. Onlar da izledi ve çok beğendi. Ben sadece Türkler değil yabancıların da izlenmesini Türk kadınıyla ilgili onların da bilgi sahibi olmalarını istedim. Bu nedenle İngilce’ye de çevrilmiş olan kitabımı dünyanın önemli bir ülkesindeki kadın başbakana hediye etmek benim için ayrıca çok önemli ve gurur verici” şeklinde konuştu.

TOPLUM KADIN VE ERKEKLE BİRLİKTE KOL KOLA YÜRÜYEBİLİR

Toplumun, kadın ve erkekle birlikte kol kola yürüyebileceğime, asla birinin geri kaldığında gerçek ilerlemenin sağlanamayacağına inandığını ifade eden Bükülmeyen, kitabını yazma kararını şöyle açıkladı; “Kadınlar maalesef farklı sebeplerle toplumdaki birçok haklarından geri bıkartırılıyor. Belki bu nedenle biraz daha kadın hikayeleri benim ilgimi çekiyor. Hep kadınların şiddet görmesi, zayıflığı, başaramadıkları üzerine konuşuyoruz… ben kadınların, güçlü kadınların hikayelerini konuşmak istiyorum ve onlardan ilham almamız gerektiğini düşünüyorum. Zayıflıklar ya da olumsuzluklar yerine başarılar, nasıl başarmışlar, biz onlardan nasıl ilham alabiliriz diye düşünüyorum. Ama şuna inanıyorum, ne erkek ne de kadın tek başına bir diğerinden üstün değil, ikisi birlikte kol kola toplumu ileriye götürebilir”.

KADINLAR BİRLEŞMEYİ VE BİRLİRLERİNE DESTEK OLMAYI BAŞARMALILAR

Katıldığı toplantılar ve verdiği konferanslarda özellikle kadınların birlik ve dayanışma içerisinde olmasının çok önemli olduğunu vurguladığını ifade eden Bükülmeyen; “Kadınların birlik ve dayanışma içerisinde olması çok önemli. En çok ihtiyacımız olan bence bu. Kadınlar birleşmeyi ve birbirlerine destek olmayı başarmalılar. Kadın kadına birlik olmak, birinin bir diğerini yukarıya çekmek, birinin diğerini de başarıya ulaştırmaya çalışması bence çok önemli. Bence en çok ihtyacımız olan özellikle kadınlar arasındaki birlik beraberlik ve dayanışma ruhu” şeklinde konuştu.

“KAFAMIZDAKİ BAZI ALGILARI DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Kadın dayanışması ve kadın dostluğu açısından çok şanslı olmasının ayrıca kendini bu kitabı yazmaya sevk ettiğini belirten Bükülmeyen; “Ben kadın dayanışması, kadın dostluğu açısından çok şanslıyım. Beni çok destekleyen kadın dostlarım oldu hayatımda. Kadınlar istediği zaman çok güçlü olabiliyorlar. Birbirlerine destek oldukları zaman mahalle baskısının da üstesinden geliyor, siyaset basının da üstesinden geliyor ve her türlü baskının üstesinden gelebilecek güçteler. Ama bunun için kadının kadına destek olması çok önemli. Çünkü bazen kadın kadına destek olmadığında özellikle biz kadınlar birbirimizi daha da geride bırakabiliyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz biz kafamızdaki bazı algıları değiştirmediğimiz sürece bilerek ya da bilmeyerek birbirimize engel oluyoruz. O nedenle öncelikle belki bu algıları yıkmak ondan sonra da bilinçli bir şekilde birbirimize destek olarak ilerlemek çok önemli” dedi.

İLKLER BİRARADA

İzmir Ticaret Borsası sponsorluğunda hazırlanan Ege’de ilkleri başarmış kadınları konu alan ‘Ege’nin Öncü Kadınları’ adlı belgeseli de yapılmış olan kitapta Türkiye'nin ilk Kadın Ortodontisti Ayşe Mayda, ilk Kadın Turizm ve Çevre Bakanı Işılay Saygın, ilk Kadın Borsa Başkanı Işınsu Kestelli, ilk Kadın Moda Tasarımcısı Zuhal Yorgancıoglu ve Avrupa Festivaller Birliği ilk Türk üyesi Filiz Eczacıbaşı Sarper de yer alıyor.

AYÇE BÜKÜLMEYEN KİMDİR

İzmir doğumlu Ayçe Bükülmeyen, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi mezunu. Henüz üniversite yıllarında TRT’de çalışmaya başlayan ve çeşitli kanallarda kadın, çevre, engelliler ve aktüel haber gibi birçok farklı alanda program hazırlayıp sunan Bükülmeyen, 2006 yılında başladığı Hürriyet Gazetesi Ege ekinde halen her Pazar yayınlanan röportajlar yapıyor ve her Perşembe köşe yazıyor.

İngilizce ve Fransızca bilen Ayçe Bükülmeyen, Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi Anlaşmazlık Çözümü Yüksek Lisans Programı’na devam ediyor.

Daha önce ‘Değişim İçin İplerinden Kurtul, Kültürümüzde Kendin Olmak’ adlı bir kitap çıkaran Bükülmeyen, geçtiğimiz yıl ‘Ege’nin Öncü Kadınları’ adlı bir belgesel hazırladı. Aynı adla bir kitap da çıkaran Ayçe Bükülmeyen’in kitabı, ‘The Pioneer Women Of The Aegean’ adıyla İngilizce olarak da yayınlanıyor.

