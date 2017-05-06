EİB 12'nci Moda Tasarım Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde, Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) düzenlediği 12'nci Moda Tasarım Yarışması ödülleri, yapılan final defilesi ardından sahiplerini buldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) düzenlediği 12'nci Moda Tasarım Yarışması Final Defilesi saat 20.00 de Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yapıldı. EİB'nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne genç ve yenilikçi tasarımcılar kazandırmak amacıyla düzenlediği yarışmanın 1'incisi Emre Pakel olurken, ikinci Harun Çiftçi, üçüncü ise Ece Dörtköşe oldu. Pakel ödülünü İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert'in elinden aldı.

'AMACIMIZ ORTALAMA İHRAÇ FİYATIMIZI 50-60 DOLAR SEVİYELERİNE ÇIKARMAK'

Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinin daha katma değerli ihracat yapması için moda ve tasarım ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını söyleyen Ege Hazır giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, 'Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatı kilogramda 1.5 Dolar seviyesinde. Hazır giyim sektörümüzde ise bu rakam 24-25 dolarları buluyor. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı 50-60 dolar seviyelerine çıkarmak. EİB Moda Tasarım Yarışması'nı bu amaçla 12 yıldır düzenliyoruz' dedi.

DHA