Eker: Mevcut sistem Türkiye'ye güç kaybettiriyor

Bir günlük ziyaret amaçlı Berlin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker, burada 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Bilgilendirmesi' isimli toplantıya katıldı.

Park Inn Hotel'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, referandumda neden 'evet' çıkması gerektiğini anlattı. "Mevcut sistem Türkiye'nin önünde takozdur, ayağında zincirdir" diyen Eker, neden bu sistem değişikliğine gerek duyulduğunu madde madde sıralayarak şunları söyledi:

"İşin özü, birincisi bu pakette istikrar içerisinde ve koalisyonlara muhtaç olmayan bir Türkiye olacak. İkincisi, çift başlılığın ortadan kaldırıldığı, yani yetki çatışmasının olmadığı, herkesin kendi işine baktığı bir hükümet sistemi kurulacak. Üç, bürokratik vesayetin olmadığı bir hükümet sistemi; milletin egemenliğine, bürokratların, atanmışların ortak olmadığı bir sistem olacak. Dördüncüsü ise, Türkiye'nin gelirini 10 bin dolarlardan 20 bin, 30 binlere artırabilmesi için sıçrama yapabileceği bir sistem değişikliği olacak. Bu paket bunları getiriyor. Başka bir şey yok."

'MEVCUT SİSTEM TÜRKİYE'YE GÜÇ KAYBETTİRİYOR'

Türkiye'nin ve meclisinin güçlü olması gerektiğini vurgulayan Eker, Ortadoğu'nun yeniden şekillendirilmek istendiğini ve bu doğrultuda yapılmak istenen harita değişikliklerinin Türkiye'yi tehdit ettiğini söyledi. Mevcut sistemin Türkiye'ye güç kaybettirdiğine de değinen Eker, "Türkiye güçlenmek için gerekli enerjiyi, sıçrama enerjisini mevcut sistemde bulamıyor. Milletimiz 'evet' derse, hükümet sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olacak. Türkiye istikrarlı bir yapıya kavuşacak. Koalisyon tehditlerinden, arka kapılarda, karanlık odalarda manşetlerle dizayn edilebilinen zayıf koalisyon hükümetlerinin tehlike ve riskinden kurtulmuş olacak. Türkiye güçlü olursa sizler de burada daha güçlü olursunuz. Türkiye'nin gücü sizin gücünüzdür. Türkiye'nin gücü artarsa elinizdeki pasaportun da özgül ağırlığı artar" dedi.

Eker, konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

DHA