Ekmek Üreticileri Federasyonu: Fırıncı fazlalığı, ekmek fiyatlarını artırıyor

TÜRKİYE Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Endüstriyel Fırıncılar Birliği Disiplin Kurulu Üyesi Selim Açık, ''Ülkemiz genelinde kapasite azlığı ve fırıncı fazlalığı, maliyetleri yüzde 30 artırırken, bunun faturasını vatandaşlar ödüyor'' dedi.

Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Açık, ekmek fiyatlarındaki artışın, sadece maliyetteki artışlara bağlanmaması gerektiğini belirtti. Açık, ''Ülkemiz genelinde 54 bin ekmek üreticisi olması; ekmeğin daima yüksek maliyetlerle üretilmesine neden olmaktadır. Bu ilginç gerçek ne yazık ki gözardı edilmektedir'' ifadelerini kullandı. Selim Açık, ülke genelinde ekmek fiyatlarının ve sektörün yeniden yapılandırılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı birleşiminde bir komisyon kurulması ile ekmek fiyatlarının maliyet açısından cazip hale getirileceğini ve daha kaliteli ekmek üretiminin sağlanabileceğini dile getirdi. Ülke genelindeki 54 bin ekmek üreticisinin mevcut kapasitesinin sadece yüzde 30’nu kullanarak üretim yaptığını kaydeden Açık, ''Bu oran 20 yıl önce yüzde 65, 10 yıl önce yüzde 50 iken bugünlerde yüzde 30’a gerilemiştir. Bu düşüşün sebeplerinin başında her geçen gün yeni fırın işletmelerinin açılması, insanların sofrasında ekmeği kısması, zengin çeşit, ulusal fastfood anlayışının da etkileri olmuştur. Bu durumdan dolayı ülkemiz genelinde fırıncı fazlalığı, kapasite azlığının faturası vatandaşlara kesilmektedir. Bakanlık yetkililerimizle birlikte STK yetkililerinin de bu konuda çalışmalar yaparak sektörü baştan aşağı yeni düzenlemelerle yeni yapılandırmalarla uygun fiyata daha kaliteli ekmeği sunmalıyız'' diye konuştu.

Bir şehirde ekmeğin bedelinin 75 kuruş iken aynı hammadde ve aynı yöntemle yapılan diğer bir şehirde ise 1 lira 25 kuruşa ekmek satıldığını kaydeden Selim Açık, şöyle konuştu:

''Bir şehrimiz pilot bölge seçilerek hammadde temininden üretime satıştan soframıza gelene kadarki aşamalar tek tek irdelenerek sektöründe, vatandaşın da yararına uzun vadeli bir yapılanma içerisinde köklü değişiklikler yapılmalıdır. Pilot bölge seçilen ilimizde başarı sağlanması durumunda, diğer illerimizde de zamana yayarak uygulaması yapılabilir. Örneğin, Kayseri'de yaklaşık 400 üretici yani fırın bulunmakta ve bu üretici meslektaşlarımızın 100'ü kapalı. Ancak ekmek fiyatlarına zam geldiğinde açmakta, ekmek fiyatları düşük iken faaliyetine son vermektedir. 240 meslektaşımız günlük ortalama 500 ile bin 500 ekmek arasında üretim yapmaktadır. Diğer kalan 60 firma ise şehrin lokomotif firması olup sürekli değişken kapasitelerle üretimini devam ettirmektedir. Kayseri merkezinde günlük ortalama 900 bin ekmek tüketilmekte olup, bu 900 bin ekmeğin 450 bin adetini yani yüzde 50'lik kısmını 60 üretici sağlamaktadır. 400 üretici ile şehrin ihtiyacı olan 900 bin ekmek üretiminin gerçekleşmesi demek, 120 araç ile yapılacak sevkiyatın 500 araç ile sağlanması demek ki, 380 araç fazladan sevkiyatta kullanılması, yakıt ve diğer giderlerinin yanı sıra 380 plasiyer ve yardımcısı ile birlikte 760 maaş demektir. İmalatta yapılacak iyileştirmeyle de, işletmelerimizde çalışan personel sayısında tam verimli çalışmadan dolayı yüzde 30'lara varan personel gideri azalması sağlanacak, hammadde temininde ise toplu alımlardan dolayı yüzde 20'lere varan tasarruf sağlanmış olacaktır. Bunun yanı sıra 400 işletmede yapılacak kira, elektrik, su gibi giderlerde de yüzde 50’ye varan, halkın cebine girecek bir kazanç sağlanmış olacak. 400 işletmenin 50-60'a düşürülmesinde ise hiçbir üreticinin mağduriyeti olmadan tek çatı altında birleşme, kooperatifleşme gibi yöntemlerle toplanması ile ekmek maliyetlerinde çok ciddi bir indirim sağlanmış olacaktır.''

DHA