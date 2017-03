'Ekmek ve et yemeyin' diyen uzmanlara tepki

Ömer PINAR/ŞANLIURFA, (DHA) TÜRKİYE Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Ethem Aykut Yenice, uzmanların medyada sağlıklı beslenmeyle ilgili yaptığı açıklamalara, "Et yemeyelim, ekmek yemeyelim, ne yiyelim Taş mı yiyelim" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Ethem Aykut Yenice, Şanlıurfa mutfağının dünyaya tanıtılması amacıyla düzenlenecek olan Uluslararası Türk Mutfağı Festivali'nin tanıtım toplantısına katıldı. Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nde bölgenin şube başkanlarıyla bir araya gelen Yenice, televizyon ekranlarında 'Ekmek ve et yemeyin' diye uyarılarda bulunan bilim adamlarına tepki gösterdi. Yenice, uzmanlara "Taş mı yiyelim" diye sorup şunları söyledi:

"Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i kutluyorum. Et yemeyelim, ekmek yemeyelim ne yiyelim Taş mı yiyelim Bu ülkede yüzyıllardır bu kentlerde yaşıyorlar, bu kentlerde olağanüstü mutfak kültürü var ve bu günlere kadar gelmiş dünyanın en önemli mutfaklarından birinin temsilcileriyiz. Bu güne kadar yemişiz ve bu güne kadar gelmişiz de bu saatten sonra neyi anlatmaya çalışıyorlar. Ayrıca oturup bir karar versinler. Hepsi ortak bir deklarasyon yapsınlar. Televizyon kamerasını gören bir şeyler söylüyor ve kendini ekranlara atanlar bir şeylerden bahsediyor. Tabi ki bizde şaşkınlık içerisindeyiz ama biz Türk esnaf sanatkarı olarak işimizi doğru yapmaya, özen göstermeye ve bu bağlamda da kent halkına ve ülke halkına sağlıklı yiyecekler sunmak için kendimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Kamuoyundaki bu algılar, kamuoyunun kafasını karıştıran bu demeçler bizleri de son derece rahatsız ediyor. 'Ekmek yemeyin, et yemeyin' diyenlere ben de buradan şunu söylemek istiyorum; ne yesin insanlar Onu söylesinler. Biz ne yapalım, ne satalım Onu söylesinler."

'ETE VE EKMEĞE DİL UZATMAK ETİK DEĞİLDİR'

19 milyar lira bir iş hacmine sahip olduklarını ve ete, ekmeğe dil uzatmanın etik olmadığını ifade eden Yenice, "Bu kadar önemli çapta aş, iş ve istihdam üreten bir mesleğin temsilcileri olarak ülkenin 19 milyar liraya ulaşan bir işlem hacmine ulaşmış bir sektörün temsilcileri olarak bizlere yapılan bu şeylerin ben çok doğru ve sağlıklı tespitler olduğunu düşünmüyorum. Hocalarıma, bilime ve ilime saygı duyuyorum ama yüzyıllardır bu kentlerde lokantacılık ve pastacılık yapan insanların da ürettiklerine biraz da saygı duyulmasını, mesleklerine saygı duyulmasına, algı operasyonlarıyla zaten zor günler geçiren ülke ekonomisinin bizim gibi ayakta tutmaya çalışan lokomotif bir sektöre de darbe vurulmasına da karşıyız. İlime ve bilime saygılıyız derken ABD’de söylenenle burada söylenenin arasında fark var. Orada sağlıklı olan şeyler burada sağlıksız, bir hocaya göre burada sağlıklı olan, bir hocaya göre sağlıksız olan şeyleri tabi ki bir takım yağlar ve bitkisel ürünler var tıbben kanıtlanmış bir takım zararları var ancak ete, ekmeğe çok daha fazla ülkenin temel besin değerlerine dil uzatmak bana göre etik değildir" diye konuştu.

DHA