El Bab şehidi astsubay son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan ve hastanede dün şehit olan 33 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, memleketi Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın geçen 21 Aralık'ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, için bugün memleketi Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde tören düzenlendi. Merzifon İlçesi Dönertaş Cami önünde düzenlenen törene Amasya AK Parti Milletvekilleri Naci Bostancı ve Haluk İpek, Amasya CHP Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Valisi Salih Işık, Amasya Tugay komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Merzifon Kaymakamı Ozan Balcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuggeneral Rafet Dalkıran, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, askeri erkan ve yaklaşık 5 bin vatandaş katıldı.

Şehidin babası emekli Astsubay Başçavuş Şükrü Erdoğan, annesi ev hanımı Hanife Erdoğan ve 3 ay önce evlendiği Ayşegül Erdoğan törende güçlükle ayakta durabildi.

Aile, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende şehit Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde omuzlarda cenaze aracına taşındı. Ardından da Merzifon Şehitliği'ne götürülerek burada toprağa verildi.

DHA