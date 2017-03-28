El Bab şehidinin ailesine 'şahadet belgesi' verildi

FIRAT Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde 27 Aralık 2016'da şehit olan sözleşmeli Komando Piyade Er Muhammed Bozarslan’ın ailesine 'şahadet belgesi' verildi.

El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın bombalı araç saldırısında ağır yaralanan ve Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayıp şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli komando piyade er Bozarslan'ın ailesini Kaymakam Arif Karaman ve Tatvan Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sertaç Özgürsoy, baba evinde ziyaret etti.

Tatvan Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sertaç Özgürsoy, şehit düşen sözleşmeli er Muhammed Bozarslan'ın babası Maşallah Bozarslan’a 'şahadet belgesi' vererek tekrar başsağlığı diledi.

Şehit babası Maşallah Bozarslan, oğlunun ailenin üçüncü şehidi olduğunu belirterek, "Daha önce amcamın oğlu Alaattin Bozarslan Şırnak'ta şehit oldu. Kız kardeşimin kocası Yusuf Sayan Tunceli'de ve oğlum Muhammed Bozarslan Fırat Kalkanı operasyonunda şahadet şerbetini içti. Vatana canımız feda olsun. Bir Muhammed gider binlerce Muhammedler doğar" diye konuştu.

Tatvan Tugay Komutan Yardımcısı Albay Sertaç Özgürsoy, daha sonra şehidin mezarını ziyaret ederek dua etti. Ziyarete, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Savaş Dalgıç, Adilcevaz Belediye Başkan Vekili Cemil Günay ve Ak Parti İlçe Başkanı Hamdi Tutçu da katıldı.

DHA