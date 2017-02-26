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Kilis Haberi: El Bab'a, askeri araç ve iş makinesi gönderildi

El Bab'a, askeri araç ve iş makinesi gönderildi
16:5526 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
El Bab'a, askeri araç ve iş makinesi gönderildi
El Bab'a, askeri araç ve iş makinesi gönderildi

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerince terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab kentine, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı yapıldı.
Suriye'nin El Bab kentine öğleden sonra Kilis'in Elbeyli İlçesi'nden askeri araçlar ile iş makineleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri arasında Elbeyli'den geçen tanklar, Çobanbey bölgesinden Suriye tarafına giriş yaptı. Askeri araç ve iş makinelerinin geçişi sırasında Elbeyli ilçe merkezi ve sınır hattında güvenlik önlemli alındı.

DHA

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