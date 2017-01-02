Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kilis Haberi: El Bab'a askeri sevkiyat

El Bab'a askeri sevkiyat
17:052 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
El Bab'a askeri sevkiyat
El Bab'a askeri sevkiyat

KİLİS'te konuşlu birliklerden, Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El Bab bölgesine, aralarında obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın 132'nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından El Bab bölgesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı. Öğleden sonra sınır hattındaki Elbeyli'de konuşlu birliklerden yola çıkan aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu askeri araçlar ile personeller, güvenlik önlemleri arasında sınırı geçerek El Bab bölgesine gitti.

<--[endif]-->

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar