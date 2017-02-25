El Bab'a mayın temizleme araçları gönderildi

SURİYE'de, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği El Bab bölgesine iki mayın temizleme aracı gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab bölgesine tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamanda Kilis'in Elbeyli İlçesi üzerinden El Bab'a çekicilerle 2 mayın temizleme aracı sevk edildi. Mayın temizleme araçlarını taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye'ye geçiş yaptı.

DHA