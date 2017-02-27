Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kilis Haberi: El Bab'da 3 Türk askeri yaralandı

El Bab'da 3 Türk askeri yaralandı
13:2927 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
El Bab'da 3 Türk askeri yaralandı
El Bab'da 3 Türk askeri yaralandı

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcı temizliği sırasında, meydana gelen patlamada yaralanan 3 Türk askeri, Kilis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde EYP temizliği sırasında yola döşenen patlayıcının infilak etmesiyle 3 Türk askeri yaralandı. Yaralanan askerler, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedavisine başlanan askerlerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar