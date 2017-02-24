El Bab'da DEAŞ bomba yüklü araçla saldırı: 41 ölü yeniden

SURİYE'nin El Bab kentinde bu sabah terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 35'i sivil 41 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu ve Suriyeli sivil, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Saat 10.30 sıralarında DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın 3 kilometre kuzey batısındaki Susiyan Köyü'nde bulunan Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol noktasına, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Büyük paniğe yol açan patlamada yaralananlar, araçlarla sınır hattına taşındı ve ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

41 KİŞİ ÖLDÜ, 50 YARALI GELDİ

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında sivil ve ÖSO üyelerinin de bulunduğu 50'yi aşkın kişi Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan durumu ağır olanlar ilk müdahale sonrası ambulanslarla Gaziantep'e sevk edildi.

Yerel kaynaklar, DEAŞ terör örgütü tarafından Susiyan Köyü yakınlarındaki kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 6'sı ÖSO askeri 35'i sivil 41 kişinin öldüğünü bildirdi. Saldırıda yaralananlar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu için sayının artmasından da endişe edildiği kaydedildi.

DHA