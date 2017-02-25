El Bab'da yaralanan 12 ÖSO askeri, Kilis'e getirildi

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 12 askeri, Kilis'e getirilerek tedaviye alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, akşam saatlerinde mayın patlaması sonucu bazı ÖSO askerleri yaralandı. Yaralı askerlerden 12'si, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan ÖSO askerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA