Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kilis Haberi: El Bab'da yaralanan 12 ÖSO askeri, Kilis'e getirildi

El Bab'da yaralanan 12 ÖSO askeri, Kilis'e getirildi
22:1325 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
El Bab'da yaralanan 12 ÖSO askeri, Kilis'e getirildi
El Bab'da yaralanan 12 ÖSO askeri, Kilis'e getirildi

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) 12 askeri, Kilis'e getirilerek tedaviye alındı.
Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, akşam saatlerinde mayın patlaması sonucu bazı ÖSO askerleri yaralandı. Yaralı askerlerden 12'si, araçlarla sınır hattına getirildi ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşındı. Acil serviste tedaviye alınan ÖSO askerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar