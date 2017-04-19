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Kilis Haberi: El Bab'da yaralanan 2 kişi Kilis’e getirildi

El Bab'da yaralanan 2 kişi Kilis’e getirildi

18:4419 Nisan 2017
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El Bab'da yaralanan 2 kişi Kilis’e getirildi
El Bab'da yaralanan 2 kişi Kilis’e getirildi

SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ militanları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan 2 kişi, Kilis'te tedaviye alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından daha önce döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu Suriyeli 2 sivil yaralandı. Yaralanan Suriyeliler, Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirilerek burada ambulanslara taşındı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı.

DHA

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