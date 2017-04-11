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Kilis Haberi: El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis’e getirildi

El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis’e getirildi

20:3811 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis’e getirildi
El Bab'da yaralanan 5 kişi Kilis’e getirildi

SURİYE'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3, çatışma sonucu ise 2 yaralı tedavi için Kilis'e getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteği ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçen El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından döşenen bir el yapımı patlayıcı infilak etti. 3 sivil olay yerinde yaralandı. Yaralanan Suriyeliler Elbeyli İlçesi'ndeki Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 3 yaralı buradan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.
Aynı bölge kırsalında ise Özgür Suriye Ordusu'nun 2 askeri de çatışmalarda yaralandı. Yaralı Özgür Suriye Ordusu askerleri de Kilis'e getirilerek hastanede tedaviye alındı.

 

DHA

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