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Kilis Haberi: El Bab'da yaralanan 9 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

El Bab'da yaralanan 9 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
17:5110 Ocak 2017
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El Bab'da yaralanan 9 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
El Bab'da yaralanan 9 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'nun 9 askeri, tedavi için Kilis'e getirildi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı ile desteklenen ve Suriye'nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanları ile girdikleri çatışmalarda Özgür Suriye Ordusu mensubu 9 asker yaralandı. Yaralı askerler, diğer ÖSO üyeleri tarafından araçlarla sınır hattına getirildi ve daha sonra ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı ÖSO askerlerinin acil servisteki tedavileri devam ediyor. 

 

DHA

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