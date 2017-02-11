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Kilis Haberi: El Bab'dan yine acı haber: 1 şehit, 1 yaralı (1)

El Bab'dan yine acı haber: 1 şehit, 1 yaralı (1)
17:5611 Şubat 2017
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El Bab'dan yine acı haber: 1 şehit, 1 yaralı (1)
El Bab'dan yine acı haber: 1 şehit, 1 yaralı (1)

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında mahallelerine girilen El Bab'ta terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, şehit askerin cenazesi de helikopterle otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
TSK'dan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bölgede çatışmaların sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:
"El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz."
Böylece harekatın 172'nci gününde şehit asker sayısı 65'e yükseldi.

DHA

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