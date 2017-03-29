Elazığ merkezli 10 ilde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 17 gözaltı

ELAZIĞ merkezli 10 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, 'ByLock' kulanıcısı oldukları ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti aleyhine sosyal medyada paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

Adana, Aksaray, Bingöl, Denizli, Elazığ, Adıyaman, İstanbul, Malatya, Amasya ve Samsun olmak üzere 10 ilde yürtülen eş zamanlı FETÖ/PDY soruşturmasıyla ilgili Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, aralarında Bylock kullanıcısı oldukları, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş hükümeti aleyhine paylaşımlar yaptıkları, örgüte eleman ve maddi destek sağladıkları, örgütün yayın organlarına üye kazandırdıkları ve Bank Asya’ya örgütsel mahiyette para aktardıkları tespit edilen, FETÖ/PDY ile iltisakı nedeniyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Çağlayan Basın Yayın Dağıtım Pazarlama ve Sanayi Ticaret Limeted Şirketinin çalışanlarına yönelik 29.03.2017 günü Elazığ merkezli aralarında Adana, Aksaray, Bingöl, Denizli, Adıyaman, İstanbul Malatya, Amasya ve Samsun illerinin de bulunduğu toplam 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır."

DHA