Elazığ, Siirt, Batman ve Beytüşşebap'ta kutlama

ANAYASA değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğu ve Güneydoğu'da bazı il ve ilçelerde araç ve yaya olarak Türk bayrakları ile sokaklara çıkan binlerce kişi kutlama yaptı.

Referandumda kullanılan oyların resmi olmayan sonuçlarının ilk belirlendiği kentlerden biri olan Elazığ'da, ellerinde Türk Bayrağı olan kalabalık bir grup sokaklara çıkarak coşkuyla kutlama yaptı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan AK Partililer, sıkı güvenlik önlemleri altında referandum sonuçlarını coşkusunu yaşadı.

Siirt'te de Türk bayrakları ile AK Partili gençler sokaklara çıktı. Siirt Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı. Caddeden geçen araçların da korna çalarak eşlik ettiği kalabalık, meşale yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Ak Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık, daha sonra kent meydanına geçerek burada da sevinç gösterilerini sürdürdü.

Batman'da da Ak Partililer, referandumun resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Turgut Özal Bulvarı'na çıkarak araçlarıyla şehir turu attı. Türk bayrakları ve parti flamalarıyla tur atan partililer, geç saatlere kadar Ak Parti il binası önünde sevinç gösterilerinde bulundu. Polis, gösterilerin yapıldığı güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde de uzun yıllar aradan sonra, ellerinde Türk Bayrağı alan bir grup, araçlarla ilçede tur attı, kutlama yaptı.

DHA