Elazığ’da 15 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

ELAZIĞ'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalındaki 15 ayrı bölge, düzenlenecek operasyon öncesi sivillerin zarar görmemesi amacıyla 4-18 Mart tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığ'daki 4 ilçedeki 15 ayrı bölgede ilan edilen özel güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 4-18 Mart 2017 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."

4-18 Mart 2017 tarihleri arasında özel güvenlikli bölge olarak ilan edilen yerler ise şöyle:

"Alacakaya-Gortil Yaylası Bölgesi, Alacakaya-Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak-Görese 1 Bölgesi, Arıcak-Görese 2 Bölgesi, Karakoçan-Gazdağı-Karaboğa Dağları Hattı Bölgesi, Karakoçan-Dilektaşı Yaylası Bölgesi, Karakoçan-Akpınar Batısı Bölgesi, Karakoçan-Pilavtepe Bölgesi, Karakoçan Koçyiğitler Köyü Batısı, Karakoçan Başak Yaylası, Karakoçan Velikan Doğusu, Karakoçan Çatılı Bölgesi, Palu Akdağ Bölgesi, Palu-Haydar Yaylası Bölgesi, Palu-Deştibotan Yaylası Bölgesi."



DHA