Elazığ’da asansör kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ'da merkez Çayda Çıra Mahallesi'ndeki bir sitenin asansör bakımları yapıldığı sırada, belirlenemeyen biçimde hareket eden asansör ile duvar arasında sıkışan 3 işçiden biri, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Çayda Çıra Mahallesi Süleyman Ateş Caddesi üzerinde bulunan Elit Park Sitesi A Blok'taki apartmanda, periyodik asansör bakımı yapıldığı sırada, henüz belirlenemeyen bir şekilde asansör hareket etti. Asansör bakımını yapan 3 işçiden 55 yaşındaki Ernur Yıldız, asansör ile duvar arasında sıkışırak ağır yaralanırken, diğer 2 işçi de hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine sevkedilen 112 ekipleri tarafından ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 işçiden biri olan Ernur Yıldız, buradaki doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan 2 işçinin tedavisi devam ederken, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DHA