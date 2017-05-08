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Elazığ Haberi: Elazığ’da FETÖ'den 11 tutuklama

Elazığ’da FETÖ'den 11 tutuklama

17:528 Mayıs 2017
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Elazığ’da FETÖ'den 11 tutuklama
Elazığ’da FETÖ'den 11 tutuklama

ELAZIĞ, (DHA)  ELAZIĞ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operayonda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı. 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde FETÖ/PDY 'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturması kapsamında, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Nisan'da Elazığ'da eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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