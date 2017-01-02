Elazığ'da FETÖ'den gözaltına alınan eski müdür, oğlu ve gelini adliyede

ELAZIĞ'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına emekli İl İdare Kurulu Müdürü N.N. ve oğlu M.T.N. ile gelini Ş.N., sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Konuya ilişkin Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 15.08.2016 tarihinde emekli olan ve akabinde 677 sayılı KHK ile ihraç edilen N.N., N.N’nin oğlu M.T.N.'nin Bylock kullanıcısı olduğu, N.N’nin oğlu M.T.N ve gelini Ş.N.'nin FETÖ/PDY ile iltisaklı eğitim kurumlarında görev yaptıklarının tespit edilmesi üzerine, 26/12/2016 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şahıslar gözaltına alınmış olup; ikametlerinde yapılan aramalarda 15 yasak yayınlı kitap ele geçirilmiştir. Bu bağlamda 02.01.2017 tarihinde N.N., M.T.N. ve Ş.N. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" denildi.

DHA