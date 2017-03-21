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Elazığ Haberi: Elazığ'da iki köyde şap karantinası

Elazığ'da iki köyde şap karantinası
17:0821 Mart 2017
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Elazığ'da iki köyde şap karantinası
Elazığ'da iki köyde şap karantinası

 ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi'ne bağlı Çaybağı ile Gülçatı köylerinde, hayvanlarda görülen şap hastalığından dolayı karantina uygulanması başlatıldı.
Kovancılar İlçe Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğünce ilçeye bağlı Çaybağı ile Gülçatı köylerinde küçükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığından dolayı, karantina uygulaması başlatıldı. Gülçatı köyünde bir ailenin yaklaşık 100 kuzusunun telef olmasından dolayı ekipler köylde inceleme yaptı. Yapılan incelemeler neticesinde küçükbaş hayvanlarda şap hastalığı tespit edilirken, alınan karar ile Çaybağı ve Gülçatı köyleri karantinaya alındı. Karantina’nın yaklaşık 1 ay süreceği hastalığın durumuna göre de uzatılabileceği belirtildi.

DHA

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