Elazığ'da kaza: 2 yaralı

ELAZIĞ’ın Alacakaya İlçesi'nde, kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Elazığ’dan Alacakaya İlçesi yönüne giden Erdem Sert yönetimindeki 06 AU 5542 plakalı otomobil, Sori mevkiinde direksiyon kontrolünü yitirdi. Yoldan çıkıp, yaklaşık 20 metre derinlikteki şarampolden dereye yuvarlanan araçta bulunan sürücü Erdem Sert ve yanında bulunun kimliği öğrenilemeyen kadın yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından 2 yaralı, ambulansla hastaneye sevk edildi.

DHA