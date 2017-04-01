Elazığ'da maden ocağında göçük: 1 ölü

ELAZIĞ'ın Alacakaya İlçesi'nde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Alacakaya İlçesi'nde bugün özel bir şirkete ait krom madeninde göçük meydana geldi. İşçilerden Özcan Dağdelen, düşen kaya parçalarının altında kaldı. Dağdelen'i kurtarmak için mesai arkadaşları seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Özcan Dağdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özcan Dağdelen'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA