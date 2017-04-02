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Elazığ Haberi: Elazığ'da Suriyeliler kavga etti: 3 yaralı

Elazığ'da Suriyeliler kavga etti: 3 yaralı
18:222 Nisan 2017
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Elazığ'da Suriyeliler kavga etti: 3 yaralı
Elazığ'da Suriyeliler kavga etti: 3 yaralı

ELAZIĞ'ın Nailbey Mahallesi'nde oturan Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Suriyeliler arasında öğlen saatlerinde kadınların da karıştığı kavgada taraflar taş, sopa ve bıçak kullandı. İhbar üzerine gelen polis, kavga eden Suriyelileri ayırmakta güçlük çekti. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen kavga sırasında bir kişi elindeki sopayla polislere saldırdı.
Polisin tarafları güçlükle ayırdığı kavgada yaralanan 3 kişi, çağrılan ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, taraflar arasında yeniden kavga çıkabileceği ihtimaline karşı bölgede önlem aldı.

DHA

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