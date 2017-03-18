Elazığ'da yoğun kar yağışı

Şahismail GEZİCİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da bu sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.

Bugün saat 11.15 sıralarında başlayan kar yağışı giderek şiddetlendi. Bir anda lapa, lapa yağmaya başlayan kar yağışı nedeniyle meteoroloji yetkilileri don uyarısı yaptı. Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü, Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Yaptığımız son meteorolojik değerlendirmelere göre Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunuyor. Zirai don riski nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı zirai faaliyet ve seracılıkla uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli, tedbirli olmaları önerilmektedir."

Öte yandan çok sayıda kişi, Mart ayında kent merkezinde ani bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kent merkezinde şiddetli yağmasına rağmen yeri tutmayan kar yağışı, kırsal kesimin beyaz örtü ile kaplanmasına neden oldu.

DHA