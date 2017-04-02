Elazığspor taraftarlarına Malatya Darende'de saldırı iddiası

İSTANBUL'da dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçını izledikten sonra dönen Elazığspor taraftarlarını taşıyan otobüsler, iddiaya göre Malatya'nın Darende İlçesi'nde saldırıya uğradı.

Türiye 1'inci Ligi takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un sahasının tadilatta olması nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta 1-0 mağlup olan Elazığspor'un taraftarları İstanbul'dan dönmek için yola çıktı, ancak Darende'de saldırıya uğradı. Olay sırasında otobüslerin camları kırkıldı. Saldırı sırasında Elazığ Belediyesi'nin taraftarlar için kiraladığı 2 otobüsün şofürü, bu yüzden içerdeki taraftarları indirdi.

İki şoförün araçlarından indirdiği taraftarlar, diğer 3 otobüsle Elazığ'a dönmek zorunda kaldılar. Dönen otobüslerden biri Elazığ Valiliği önüne parkedildikten sonra içinde bulunan taraftarlar, kendilerini karşılayanlara saldırıya uğradıklarını, bindikleri otobüslerin camlarının kırıldığını iddia ettiler.

DHA