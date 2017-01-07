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Samsun Haberi: ElBab'tan Başkan Yılmaz'a selam

ElBab'tan Başkan Yılmaz'a selam
13:477 Ocak 2017
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ElBab'tan Başkan Yılmaz'a selam
ElBab'tan Başkan Yılmaz'a selam

FIRAT Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab'ta görevli Samsunlu bir asker, terörle mücadelede kullandıkları bombalar üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın adını yazarak selam gönderdi.
Suriye'de görev yapan Samsunlu bir asker, memleketini unutmadı. Terörle mücadelede kullanılan bombanın üzerine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın adını yazarak, selam gönderdi. Samsunlu asker, üzerine Başkan Yılmaz'ın adını yazdığı bombanın ını çekerek kendisine mesajla olarak gönderdi.
Bu anlamlı selam üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, zor şartlarda görev yapan askere kendisi de selam göndererek, her zaman dua ettiklerini belirtip, ı sosyal medya hesabından paylaştı.
Başkan Yılmaz, a "El Bab'tan selam var. Ahmet kardeşimin mesaj ile gönderdiği bu ı paylaşmak istedim. Çok zor şartlarda çok kutsal bir görev sürdüren Fırat Kalkanı ekiplerine selam olsun. Biz her zaman duacılarıyız. Allah'ım yardımcıları olsun" yorumunu yaptı.

DHA

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