Elektrik kesintileri Çerkezköy'deki fabrikalarda üretimi durdurdu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde, elektrik kesintileri nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yüzlerce fabrikada üretime ara verildi.

Marmara Bölgesi'ni besleyen Adapazarı'ndaki enerji iletim hatlarındaki arazılar nedeniyle elektriklerin sık sık kesildiği Çerkezköy'de yüzlerce fabrika üretim yapamaz duruma geldi. Çerkezköy 1 ve 2'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yüzlerce fabrikada Perşembe gününden itibaren yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle üretime ara verildi. Bugün yaşanan kesintiler nedeniyle, bazı fabrikalardaki işçiler evlerine gönderildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi yönetiminden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Marmara Bölgesi'ni besleyen (Adapazarı) enerji iletim hatlarında arızalar halen sürmekte olup, TEİAŞ 20'inci Bölge Müdürlüğü'nden bu arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilmiştir. Bu kapsamda Marmara Bölgesindeki Organize Sanayi Bölgelerine TEİAŞ tarafından sağlanan enerji temininde sıkıntı yaşanmaktadır. Sanayi işletmelerine elektriklerin verilebilmesi hususunda TEİAŞ yetkilileriyle kurumumuz tarafından sürekli iletişim içinde bulunulmakta olup, gelişmeler sanayicilerimize aktarılacaktır."



DHA