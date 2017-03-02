Elektrik piyasasında küresel işlem değeri 192 milyar dolar

Ernst & Young (EY) Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri: 2016 Değerlendirmesi ve 2017 Görünümü Raporu’na göre; geçen yıl elektrik piyasasında küresel işlem değeri yüzde 4.0 düşerek 192.3 milyar dolara geriledi.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’den yapılan açıklamada, "Yatırımcıların gelirlerindeki istikrar bekleyişi regülasyona (PPA, PPP, satın alma fiyat garantileri vb.) tabi varlıklara yönelik ilgiyi artırmasıyla, regülasyona tabi varlıklar 2016 yılında gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 46’sını oluşturarak 89.3 milyar dolara ulaştı" denildi.

Açıklamaya göre, yenilenebilir enerji varlıklarına olan ilgi ise yüksek seyrini korudu. Buna göre, geçen yıl yenilenebilir enerjide işlem değeri 28.4 milyar dolar gerçekleşirken, bu işlemlerden 10’unun milyar doların üzerinde işlemler olduğu görüldü.

"Amerika kıtasında gerçekleştirilen 46 yenilenebilir enerji satın alma işleminin toplam değeri ise 8.3 milyar dolar oldu" denilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Dünyanın en büyük elektrik firmalarının depolama alanı başta olmak üzere yeni enerji teknolojilerine yatırım yapmaları geçtiğimiz yılın en öne çıkan trendlerinden birini oluşturdu. Her ne kadar küçük çaplı olsa da, 2016 yılında depolama, akıllı ölçüm ve elektrikli taşıt şarj istasyonları gibi yeni enerji teknolojilerine yönelik bir eğilim gözlemlendi. Enel, Innogy ve National Grid gibi firmaların bu kapsamda gerçekleştirdikleri işlemlerle ön plana çıkmasıyla, yeni enerji teknolojilerine yönelik işlemler 899 milyon dolara ulaştı."

Rapor ile ilgili değerlendirmede bulunan EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş, “Yatırımcılar, toptan fiyatlardaki düşük seyrin etkisi ve gelişmiş pazarlardaki arz fazlası gibi sebeplerle zor seçimler yapmak durumunda kalıyor. Özellikle Avrupa piyasasında üretim varlıklarındaki değer düşüşleri sürerken, yatırımcı ilgisi daha çok yeni enerji teknolojileri ve iletim-dağıtım varlıkları ile istikrarlı gelir sağlayan satın alma garantili regülasyona tabi varlıklara kayıyor. Hala üretim açığı olan Asya Pasifik ve Afrika piyasaları ise üreticiler için cazibesini koruyor. Enerji de gelecek özellikle yeni enerji teknoloji ve özellikle elektrik araç şarj istasyonları ve depolama tarafında olacak gibi görünüyor” dedi.

Açıklamaya göre, Avrupa elektrik piyasasında toplam işlem değeri 2016’da 51 milyar dolar ile 2012 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve özellikle yılın son çeyreğinde ivmelenerek 27.8 milyar dolara ulaşan işlemler 2016 yılı toplam işlem hacminin yarısından fazlasını oluşturdu.

Sözlerini, “Avrupa’da ciddi bir arz fazlası var. Son beş yılda toptan elektrik fiyatları nerdeyse yarı yarıya düşmüş durumda" diye sürdüren Baykuş, "Büyük global yatırımcılar özellikle konvansiyonel üretimden çekilerek, yenilenebilir enerji, enerji teknolojileri ve iletim-dağıtım tarafında daha aktif olmaya çalışıyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Global yatırımcıların kısa vadede Avrupa’da elektrik üretimine ilgisinin artmasını beklemek gerçekçi olmayacak. İlgi Asya-Pasifik ve gelişmekte olan piyasalara yoğunlaşacak demek yanıltıcı olmaz. Asya Pasifik yatırımcılara değişik alanlarda yatırım olanakları sunan aktif bir pazar olarak dikkatimizi çekiyor. Bölgedeki üretim açığı dikkate alındığında hem yenilenebilir hem de konvansiyonel üretim fırsatları olduğunu söyleyebiliriz. 2017 ve sonrasında Avrupa ve ABD’den yatırımcıların bölgeye ilgisinin artarak sürmesini bekliyoruz.” (lı)

DHA