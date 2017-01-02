Elektrik sobasından çıkan yangında öldü

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde, nakliyecilik yapan 50 yaşındaki İlker Yakut Tuksal, büro olarak kullandığı dairede elektrik sobasından çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Bandırma’da nakliyecilik yapan İlker Yakut Tuksal’ın Günaydın Mahallesi Hal Caddesi’ndeki ofis olarak kullandığı 4 katlı binanın ikinci katındaki dairesinde saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yangına müdahale ederek söndürdü. Üst katlarda oturan 3 kişinin dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı yangın sonrası dairede yapılan incelemede, evli ve bir çocuk babası olan İlker Yakut Tuksal’ın yanmış cesedi bulundu.

Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangın ve Tuksal’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlandı.

DHA