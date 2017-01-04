Elektrik tellerine kuş çarptı, köy karanlıkta kaldı

KÜTAHYA'nın Hisarcık İlçesi'ne bağlı Kutluhallar Köyü, yüksek gerilim hattına çarpan doğan nedeniyle elektriksiz kaldı. Bir ay önce de aynı köyde bir atmacının yüksek gerilim hattına çarptığı ve elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Kutluhallar Köyü Muhtarı Osman Gündüz bir ay içerisinde 2 kez kuşların yüksek gerilim hattına çarpması sonucunda elektrik kesintisi olduğunu söyledi. Her iki olayda da atmaca ve doğanın telef olduğunu belirten Muhtar Gündüz, "Bir ay önceki olayda köyümüz 2 saat elektriksiz kalmıştı. Dün akşam da bir doğanın yüksek gerilim hattına çarpması nedeniyle köyümüz yine 2 saat elektriksiz kaldı. Osmangazi Elektrik Dağıtım şirketi ekipleri yaptıkları çalışmayla elektrik arızasını giderdi" dedi.

DHA