Elektrikli battaniyeden çıkan yangında ev alev alev yandı

ANTALYA'da 80 yaşındaki Mustafa Darıcı'nın oturduğu tek katlı gecekonduda elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu yangın çıktı. Tavan kısmı ahşap olan ev tamamen yandı.

Yangın, Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda gece yarısı meydana geldi. Yalnız yaşayan Mustafa Darıcı ısınmak için elektrikli battaniyeyi fişe takıp uyudu. Kısa süre sonra battaniyenin elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Tutuşan battaniye tavan kısmı ahşap olan gecekonduyu tamamen sardı. Evden yükselen alevleri gören yaşlı adamın komşuları kapıyı kırıp içeri girerek Darıcı'yı kurtardı.

Haber verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yara almadan kurtulan Darıcı ise komşularına sığındı.

DHA