Elektrikli bisikletle motosiklet çarpıştı: 1 ölü; 1 yaralı

MARMARİS'te kavşakta motosikletle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü 85 yaşındaki Salih Çakır yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında Şehit Ahmet Benler Caddesi'nde meydana geldi. Salih Çakır'ın kullandığı elektrikli bisiklet, kavşakta Ali Soker yönetimindeki 48 ST 643 plakalı kros motorsiklet ile çarpıştı. Kazada, kaskı bulunmayan elektrikli bisiklet sürücüsü Salih Çakır, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Soker ise Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Çakır'ın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA